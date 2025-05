Tutor se irrita com latido de cachorro e enfia terçado em animal em Novo Airão

O caso gerou indignação na comunidade local. As autoridades devem investigar a ocorrência para identificar e responsabilizar o tutor pela brutal agressão contra o animal. O estado de saúde do cachorro não foi divulgado até o momento.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, mas o suspeito de cometer a agressão já havia fugido do local. Nesta sexta-feira (9), o animal reapareceu vagando pelas ruas do bairro e foi avistado. A equipe de resgate da organização Anjos de Rua foi acionada e conseguiu recolher o cachorro, que agora receberá os cuidados veterinários necessários.

Manaus/AM- Um caso revoltante de crueldade animal foi registrado na tarde de ontem, quinta-feira (8), em Novo Airão, no Amazonas. Um cachorro foi esfaqueado nas costas pelo próprio tutor, supostamente irritado com os latidos do animal.

