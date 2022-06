PF apreende canoas possivelmente usadas para transportar corpos de Dom e Bruno

Manaus/AM - A Polícia Federal (PF) informou por meio de nota nesta sexta-feira (24), que investigadores cumpriram 6 mandados de busca e apreensão em Atalaia do Norte e Benjamin Constant, onde foram apreendidos objetos possivelmente usados nos assassinatos de Dom Phillips e Bruno Pereira, no Amazonas.

Segundo informações do delegado de Atalaia do Norte, Alex Perez, os mandados foram cumpridos nas casas de Amarildo da Costa, o "Pelado", e Oseney da Costa, o "Dos Santos", que já estão presos suspeitos de participar do crime.

De acordo com o delegado, entre os objetos recolhidos, a polícia apreendeu duas canoas que possivelmente foram usadas para transportar os corpos de Dom e Bruno até o local onde foram enterrados.

A perícia deve analisar as embarcações e as investigações seguem pela Polícia Federal e Polícia Civil do Amazonas.