PACs irão funcionar com horário reduzido nesta quarta-feira

Manaus/AM - As unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da Alvorada e Educandos irão passar por manutenção nesta quarta-feira (23). Por isso, os atendimentos nas unidades devem funcionar das 9h às 12h. Os prédios passarão por ajustes na parte elétrica de suas dependências.

Os PACs ficam localizados nas zonas sul e centro-oeste: Educandos (avenida Lourenço Braga, bairro Educandos) e Alvorada (avenida Desembargador João Machado, 4.922, Alvorada).

O secretário William Abreu, titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), destaca a importância do PAC como serviço de cidadania do Governo do Estado para o cidadão amazonense. Ele também ressalta que a manutenção dos prédios visa levar o melhor atendimento e serviço à população do Estado do Amazonas.

O secretário adjunto de Cidadania da Sejusc, Joel Silva, destacou o funcionamento de outros PACs nas mesmas regiões para os cidadãos que precisarem realizar os serviços pela tarde.

"As pessoas que puderem utilizar os serviços a partir de meio-dia poderão deslocar-se ao PAC Galeria dos Remédios, localizado na rua Miranda Leão, 82, Centro, para quem for das zonas sul e centro-sul, e quem for das Zonas Oeste e centro-oeste pode buscar os serviços do PAC Compensa, localizado na avenida Brasil, 1.325".