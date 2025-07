MPAM prorroga concurso e anuncia mais sete nomeações

Leda Mara Albuquerque enfatizou o interesse em ter mais servidores efetivos e assegurou as nomeações: "Aposentou, nós chamaremos. Agora, precisamos atender ao interesse público com responsabilidade".

A administração superior explicou que a criação de novos cargos depende de aprovação legislativa e disponibilidade orçamentária, o que não é possível no momento. A alternativa, portanto, é preencher as vagas abertas por aposentadorias e exonerações. Inclusive, um programa de incentivo à aposentadoria está em análise.

Além da prorrogação, a PGJ informou que mais sete aprovados serão convocados neste ano: as quatro últimas vagas de preenchimento imediato e os três primeiros do cadastro de reserva.

Manaus/AM- O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) vai prorrogar o concurso público de 2023 ainda na gestão da procuradora-geral de Justiça (PGJ), Leda Mara Albuquerque. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24), durante reunião com aprovados na sede do MP.

