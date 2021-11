Mototaxistas e motofretistas terão direito a cursos gratuitos no Detran no Amazonas

De acordo com o Detran-AM, 10,7 mil condutores no interior do estado estão qualificados para a profissão de mototaxistas e 247 para a profissão de motofretista.

O Projeto garante a isenção das taxas relativas aos cursos obrigatórios para quem exerce as funções de mototaxista e motofretista a partir de 21 anos, e tenham no mínimo dois anos na categoria A.

Foi aprovado nesta quarta-feira (10) pela Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam) um Projeto de Lei (PL) que garante a isenção de taxas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) para mototaxistas e motofretistas. O PL foi enviado para ser sancionado pelo governador Wilson Lima.

