Moradores fogem às pressas durante incêndio em casa na Cidade Nova

As causas do incêndio serão apuradas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o fogo após um trabalho intenso no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Manaus/AM - Os moradores de uma casa fugiram às pressas durante um incêndio no local, na noite deste domingo (01), na rua Currais Novos, no Núcleo 23, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

