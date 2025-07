Manausprev convoca aposentados e pensionistas nascidos em julho para recadastramento

Manaus/AM - A Manaus Previdência está convocando os aposentados e pensionistas municipais nascidos em julho para o recadastramento anual obrigatório até o dia 31 de julho. O procedimento é feito no mês de aniversário do beneficiário e a sua não realização, dentro do prazo, acarreta a suspensão do pagamento, conforme a Lei nº 870/2005.



O recadastro pode ser feito pelo Recad On-line (https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/) ou na sede da autarquia, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul. Para realizar o recadastramento presencial é necessário agendar pelo site, no ícone “Sistema de Agendamento” ou por meio do Call Center, nos números (92) 3186-8000 e (92) 98423-0900 (WhatsApp), das 8h às 14h.