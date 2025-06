Manaus pode enfrentar greve geral de ônibus nesta segunda

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a medida rompe um acordo que aceitava a redução de cobradores apenas em linhas com pouca arrecadação em dinheiro. Porém, a proposta atual prevê um corte de 35%, o que, segundo o presidente do sindicato, Givancir Oliveira, não foi combinada com a categoria e representa uma demissão em massa.

Manaus/AM - Rodoviários de Manaus ameaçam deflagrar greve geral a partir desta segunda-feira (9), em protesto contra a demissão de 600 cobradores anunciada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). A paralisação, se confirmada, deve afetar toda a rede de transporte público da capital.

