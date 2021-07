Mais de mil pessoas são vacinadas neste sábado em Urucará, no Amazonas

Desde o início da programação as equipes de trabalho, compostas por servidores estaduais e municipais, intensificaram a campanha junto aos moradores. Antes do encerramento, a cidade já havia atingido a meta de mil pessoas vacinadas.

Manaus/AM - Cerca de 1.371 pessoas foram vacinadas contra Covid-19, neste sábado (10), no município de Urucará, interior do Amazonas, durante o mutirão de vacinação. O município contou com dois postos de vacinação na Praça Central, e na comunidade do Castanhal, zona rural da cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.