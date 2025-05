Mais de 5 mil atendimentos são realizados no 1º dia do Megafeirão de Empregabilidade em Manaus

Manaus/AM - Mais de 5 mil atendimentos foram registrados no 1º dia do Megafeirão de Empregabilidade realizado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), nesta quinta-feira (29). A ação continua nesta sexta-feira (30), das 9h às 14h, na Central do Empreendedor, localizada no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

Pelo menos 1,4 mil pessoas em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho circularam pelo salão visitando os estandes das 25 empresas locais e nacionais que realizaram entrevistas de emprego e recrutamento em tempo real, com contratação imediata. O evento conta com mais de 2,1 mil vagas de emprego, e as oportunidades abrangem áreas como atendimento, vendas, produção, cozinha, segurança, logística, construção civil, padaria, estágios e programas de jovem aprendiz, entre outras.

De acordo com Alonso, a expectativa é de que milhares de candidatos compareçam também no segundo dia do evento, consolidando o megafeirão como uma das maiores ações de geração de emprego já realizadas na capital.

Um dos candidatos que já saiu com emprego garantido foi Frederico Duarte, de 52 anos, que foi contratado ainda no primeiro dia do feirão. Ele conquistou uma vaga em outro Estado e celebrou a conquista. Ele participou das fases de entrevista e contratação na mesma manhã.

“Vim ao feirão em busca de uma oportunidade e saio hoje contratado por uma multinacional, a Mineva, para trabalhar em Chupinguaia, em Rondônia. Estou muito feliz e cheio de esperança. Pode acreditar: é real e funciona. Se você está procurando emprego, venha, porque vale a pena”, afirmou Frederico, emocionado.

Serviços

Além das vagas, os candidatos também têm acesso a serviços gratuitos como oficinas para elaboração de currículos, orientação profissional, palestras e atendimento personalizado pelo Sine Manaus. O espaço conta ainda com salas para entrevistas on-line com empresas que oferecem vagas para trabalho remoto.

Com o tema “Trabalho, Qualificação e Inovação: O Futuro Começa Hoje!”, o megafeirão foi idealizado para conectar de forma direta e eficiente quem busca uma oportunidade de trabalho com quem está contratando.