Lula desembarca em Manaus

Seca - O governador Wilson Lima declarou situação de emergência para os 62 municípios amazonenses por conta dos efeitos da estiagem. No dia 5 de julho, ele já havia assinado o decreto de situação de emergência para 20 cidades e ampliou para mais 42, no dia 28 de agosto.

Como parte dos compromissos do presidente, ele também visitará o município de Tefé, a 523 km de Manaus, onde sobrevoará áreas gravemente atingidas pela seca e se reunirá com prefeitos das cidades afetadas.

Lula chega à cidade para discutir sobre a situação da seca que segue afetando vários municípios do Amazonas. Um encontro com prefeitos do estado está marcado para acontecer no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

