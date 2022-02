Locais de prova do concurso da PM do Amazonas são divulgados

As provas objetivas estão marcadas para o dia 6 de fevereiro das 8h às 11h30, para Aluno Soldado e das 15h às 19h30, para Aluno Oficial. Ambas seguindo o horário de Manaus. A aplicação do exame ocorrerá nas cidades de Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Parintins, Tabatinga e Tefé, no Amazonas, no Acre e em Rondônia.

Manaus/AM - Os locais de prova para o concurso da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foram divulgados nesta segunda-feira (31) no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame, pelo link https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmam21.

