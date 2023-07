IBGE abre concurso com mais de 7,5 mil vagas e salário de até R$ 3 mil

As funções têm carga horária de 40 horas semanais e o contrato de trabalho é de um ano e pode ser prorrogado por mais 12 meses. A prova acontece no dia 17 de setembro e o resultado será divulgado em 23 de outubro.

As inscrições custam R$ 42,20 e podem ser feitas no site https://concursos.ibfc.org.br/ até o dia 19 de julho, às 23h, no horário de Brasília. Podem participar do concurso pessoas que tenham, no mínimo, o Ensino Médio completo.

