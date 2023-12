HUGV amplia serviços de cateterismo no Amazonas

Manaus/AM - O Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-Ufam), recebeu na manhã de hoje (11) o secretário Estadual de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, para fechar uma parceria para o uso da máquina de cateterismo do hospital. Uma decisão da Justiça Federal, por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), definiu que a instituição cedesse o aparelho para ampliar a demanda da população.

O secretário de Estadual de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, falou sobre o acordo. “Hoje nós iniciamos essa parceria para justamente movimentar o serviço de hemodinâmica, o serviço de cateterismo, o Hospital Universitário tem uma máquina excelente 3D, a SES colocou os funcionários e material. Então mais uma vez estamos trabalhando juntos para reduzir as filas para a sociedade amazonense”.

A parceria se deu diante da impossibilidade da Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes, que é a prestadora do serviço ao Estado, de atender a sua demanda reprimida por estar com seus dois equipamentos em manutenção.

Anoar falou sobre a conquista e anunciou que outras três máquinas devem chegar no SUS nos próximos dias.

“Esse equipamento agora está disponível na nossa rede SUS controlado pelo regula-SES. Com os investimentos determinados pelo governador Wilson Lima, teremos, nos próximos 10 dias, três máquinas de cateterismo disponíveis para o SUS e, em aproximadamente, 90 dias serão quatro máquinas atendendo nossos pacientes.