Hospedagem em Parintins chega a R$ 99 mil a 10 dias do Festival

De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, cerca de 120 mil turistas devem passar em Parintins este ano, com a estimativa de movimentar mais de R$ 184 milhões para a economia local.

Em uma plataforma de anúncio de hospedagem, ainda há casas disponíveis durante a temporada da festa bovina, com valores que variam entre R$ 15 mil a R$ 99 mil, e também há a possibilidade de alugar apenas suítes nas residências dos moradores do município, quem podem ser encontrados por R$ 1 mil a R$ 5 mil.

Manaus/AM - Os valores das hospedagens faltando apenas 10 dias do Festival de Parintins, no interior do Amazonas, dispararam e tem imóvel sendo alugado por R$ 99 mil nas proximidades do Bumbódromo, onde acontecerá o evento nos dias 27, 28 e 29 de junho na Ilha Tupinabarana.

