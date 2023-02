Homem viaja 123 km para homenagear Amazonino Mendes: ‘agradecer ao meu ex-patrão'

A visitação do público ao velório de Amazonino Mendes segue até 5h da manhã de sábado (18), em regime de 24 horas. Para ter acesso ao funeral na madrugada do último dia, é necessário estar na fila até a meia-noite de sábado.

“Eu devo todo o meu sucesso de vida ao ex-governador. Eu trabalhava no Adolpho Lisboa na época, e ele me apoiou muito. Trabalhei, eduquei meus filhos, e hoje, tenho uma casa. Ele era um político que eu amava”, emocionou-se.

Já Maria Mendes, de 58 anos, contou que veio do bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, agradecer pela época em que trabalhou como feirante no Mercado Municipal Adolpho Lisboa.

“Graças a ele, hoje eu estou estabilizado. Na época em que ele era governador, trabalhei na reforma do Teatro Amazonas, e quando fiquei sabendo do velório, falei que viria agradecer ao meu ex-patrão e desejar que ele esteja em um bom lugar”, contou.

Manaus/AM - O velório do ex-governador Amazonino Mendes iniciou na quinta-feira (16) e está aberto ao público para homenagens de diversas pessoas de todos os cantos do estado.

