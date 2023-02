Torcedor do Botafogo, Amazonino Mendes é homenageado no Maracanã

Em uma de sua gestões, Amazonino chegou a receber uma camisa do Botafogo do ídolo do clube, Túlio Maravilha, em 1995.

Além da homenagem no Maracanã, o clube também lamentou a morte do ex-governador nas Redes Sociais.

O Alvinegro fez a homenagem póstuma com um minuto de silêncio a Amazonino, que está sendo velado no Teatro Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.