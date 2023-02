Corpo de Amazonino Mendes chega ao Teatro Amazonas para velório; veja vídeo

Amazonino Mendes faleceu no último domingo (12) vítima de infecção pulmonar enquanto estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

O velório será fechado ao público às 6h de sábado, no mesmo dia o caixão do ex-governador será cremado.

De acordo com roteiro da cerimônia, divulgado pelo Governo do Amazonas, o velório de Amazonino vai iniciar às 14h, primeiramente reservado para familiares e autoridades. A abertura para visitação pública ocorre a partir das 17h30.

Manaus/AM - O corpo do ex-governador Amazonino Mendes chegou a Manaus no final da manhã desta quinta-feira (16), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e já está no Teatro Amazonas onde será velado até este sábado (18).

