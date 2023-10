Governo vai contratar até 2 mil enfermeiros temporários no Amazonas

O líder do governo na Assembleia, deputado Felipe Souza (Patriota), explicou que a medida é para evitar que os servidores terceirizados continuem com seus salários atrasados.

Manaus/AM - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou, na quinta-feira (5), o Projeto de Lei (PL) nº 943/2023, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a contratação direta de até dois mil profissionais de enfermagem, como servidores temporários.

