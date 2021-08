Governador do Amazonas troca comando de secretarias; Veja mudanças

Manaus/AM - As Secretarias de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), de Educação e Desporto, de Administração e Gestão (Sead) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) passam a ter novos titulares a partir desta terça-feira (03). As mudanças foram anunciadas pelo governador Wilson Lima.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto passa a ter o comando de Maria Josepha Penella Pêgas Chaves, conhecida como Kuka Chaves, que até então coordenava a Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (Padeam). Ela substitui Luís Fabian Barbosa, que assumirá o cargo de secretário de Governo.

Administração - Após a saída, a pedido, de Inês Carolina Simonetti Cabral, assume a Sead, de forma interina, Fabrício Rogério Cyrino Barbosa, então secretário executivo de Gestão de Bens Patrimoniais e Gastos Públicos da pasta.

PGE-AM - Assume o comando da PGE-AM, no lugar de Jorge Pinho, o procurador Giordano Bruno Costa da Cruz.

Secretário de Governo – Luís Fabian assumirá o cargo de secretário de Governo após remanejamento e mudança de nomenclatura de cargos. Dessa forma, o cargo de secretário-geral da Unidade Gestora da Cidade Universitária passará a denominar-se secretário de Governo e será remanejado para o Gabinete Pessoal do Governador. Wilson Lima anunciou que Luís Fabian coordenará projetos estratégicos da administração estadual.