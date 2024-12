Flamengo vem a Manaus para jogo contra o Volta Redonda na Arena da Amazônia

A partida válida pelo Carioca 2025 está prevista para acontecer entre os dias 25 e 26 de janeiro, na Arena da Amazônia, e será o primeiro do Mengo no Brasil após a pré-temporada nos Estados Unidos. No dia 24 de janeiro, ele retorna ao país após enfrentar o São Paulo no estádio do Inter Miami.

"Flamenguistas de Manaus e do Amazonas, dia 25 ou 26 de janeiro de 2025, Flamengo e Volta Redonda. Acabei de assinar o pedido oficial da federação carioca e nós teremos, sim, mais uma vez, o Flamengo jogando na Arena da Amazônia. Dia 25 ou 26. Uma dessas duas datas. Eu quero contar com a presença imensa da grande torcida rubro-negra da nossa cidade", disse o presidente da FAF.

