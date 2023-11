Fiocruz Amazônia realiza '1º Encontro Vhiva Mais' no Dia Mundial de Combate à Aids

Manaus/AM - O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) realizará na próxima sexta-feira, 1º de dezembro, Dia Mundial da Aids, o 1º Encontro Vhiva Mais - Unidos na Prevenção e na Esperança: Vencendo a AIDS Juntos". O encontro visa reunir a comunidade, profissionais de saúde e autoridades para uma discussão abrangente e comprometida sobre a realidade da AIDS e a importância da prevenção. O evento acontecerá das 8h às 13h, no Salão Canoas, na sede do ILMD/Fiocruz Amazônia, com uma programação de palestras com temas variados, a exemplo de “Panorama do HIV/Aids no Amazonas: Dados Atualizados sobre Abandono ou Não-Aderência à Terapia Antiretroviral”, “Prevenção Combinada: Atualizações PREP Oral e Injetável”, “A Era TARV e a Crescente Expectativa de Vida”, “Acompanhamento Médico para que o Indetectável seja = a Instransmissível”, “Avanços no Tratamento”, entre outros.



De acordo com o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Paulo Nogueira, coordenador do Laboratório Diagnóstico e Controle de Doenças Infecciosas na Amazônia (DCDIA), o 1º Encontro Vhiva Mais tem como propósito central promover a conscientização sobre o HIV/AIDS, compartilhando informações essenciais sobre prevenção, tratamento e apoio, buscando construir pontes entre a ciência e a comunidade, bem como a criação de estratégias eficazes e inclusivas para enfrentar os desafios relacionados à AIDS. “Será uma oportunidade de acompanhar palestras de especialistas renomados que abordarão temas atuais e compartilhar experiências com pessoas vivendo com HIV/AIDS, oferecendo uma perspectiva valiosa sobre a jornada dessas pessoas nos dias atuais”, ressalta Nogueira.



Na oportunidade, estandes informativos fornecerão materiais educativos com temas como educação sexual, prevenção e tratamento. O evento tem entrada gratuita e o público-alvo são a sociedade civil, estudantes e profissionais de saúde. O número de vagas é limitado e as inscrições foram encerradas no primeiro dia. Os participantes registrados receberão certificados de participação.



Criado há dois anos, o Vhiva Mais é um seguimento do DCDIA (Laboratório de Diagnóstico e Controle de Doenças Infecciosas na Amazônia) que realiza estudos científicos tendo como público-alvo as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Os trabalhos se iniciaram tendo como linhas de pesquisa a investigação das características clínicas e imunologias relacionadas ao risco de óbitos nas internações, amadurecendo para a criação do Ambulatório de Retrovirologia Humana, direcionado para comorbidades neurocognitivas, sarcopenia e doenças ósseas em pessoas vivendo com HIV/AIDS.



“O 1º Encontro Vhiva Mais pretende se configurar como um marco na luta contra o HIV/AIDS, unindo a comunidade em um esforço coletivo para prevenção, apoio e esperança, na direção de um futuro mais saudável e inclusivo”, ressaltou Nogueira. Na programação, haverá também a apresentação do primeiro podcast do Vhivacast, sobre o Histórico do HIV no Amazonas: Realizações e Conquistas no Enfrentamento da Aids pelo SUS e Ministério da Saúde, com a presença da médica sanitarista Adele Schwartz Benzaken como entrevistada.