Feira da Agricultura Familiar tem programação diversificada

Começa nesta quinta-feira (21), a 1ª Feira da Agricultura Familiar (Agrishow Amazonas), no Centro Social Urbano do Parque Dez (CSU P10), localizado na Avenida Perimetral, 22 - Parque Dez de Novembro, com início às 8h e término à meia noite. O acesso para o evento será a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições de assistência social da capital.

A Agrishow Amazonas segue até domingo (24) com uma programação variada que conta com shows musicais, gincanas, entretenimento, capacitação profissional, que serão ministrados por renomados especialistas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

No primeiro dia de evento, a palestra “Marketing e Vendas Rurais” será ministrada pelo especialista Humberto Silva, a partir das 9h. Sem seguida, o público poderá saber tudo sobre “Atendimento ao Cliente” e “MEI- Formalização”, ambas as palestras serão ministradas por técnicos do Sebrae/AM. Finalizando a agenda de capacitação, serão apresentadas as “Estratégias para Avicultura Produtiva”, ministrada pela técnica da Sepror, Meyb Seixas.



Programação Cultural

A primeira noite da Agrishow Amazonas terá diversos shows musicais, entre eles, do cantor maranhense Tom Cleber, que apresenta em Manaus, além dos seus grandes sucessos como, ‘Indecisão’, ‘Comigo não ficou’ e ‘Diz coração’, o álbum “Boteco do Tom”, que traz uma compilação de oito sucessos repaginados em xote.

Para aqueles fãs que pretendem acompanhar ao show do Tom Cleber, a produção montará exclusivamente uma área frontstage que terá venda de mesas ao preço de R$ 200, para quatro lugares. Informações e vendas somente pelo telefone (92) 99126-6706.

Dono de uma voz cativante, Tom gravou seu LP de estreia em 1993, mas seu talento só foi confirmado anos mais tarde, com o CD Tom Cleber - Voz e Violão - lançado em 2003. Com este álbum - o primeiro grande estouro nacional do cantor - Tom Cleber conquistou seu público, consolidando uma agenda bastante promissora, e que até hoje não para de crescer.

No final de 2007, seguido da coletânea as 20+, ambos pela gravadora MD Music. Já em junho de 2008, Tom Cleber gravou seu segundo DVD, celebrando seus 15 anos de carreira e levando seu público ao delírio. Em 2011, com o elogiado álbum Tudo Lembra Você, Tom Cleber consagrou-se ao estabelecer um padrão sobretudo apaixonante para sua carreira, trazendo em suas canções uma sequência de maravilhosas composições que mostram um artista mais completo e profundo.

A partir daí, foi uma sequência de grandes álbuns, lançados anualmente: Tom Cleber canta Roberto (lançado em 2012), Sucessos (2013), Nosso Encontro (2014), e o 3° DVD, 20 anos de carreira (lançado em 2015).

Na programação de quinta-feira, o público vai curtir também, shows com a banda Água Cristalina que apresentará seus grandes sucessos e também do cantor Sidney Chenquel.



Garota Agrishow

Já no sábado (23), haverá a semifinal da escolha da garota Agrishow Amazonas. Uma prévia da seletiva já foi realizada e apenas 30 concorrentes disputarão a premiação em dinheiro. Ao todo são dez mil reais em prêmios, sendo; primeiro lugar - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo lugar - R$ 3.000,00 (dois mil reais) e terceiro lugar R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A candidata vencedora ainda poderá representar o evento em outros concursos, que podem ser nacionais e regionais. A coordenação do desfile será do produtor Fernando Salignac.



Sustentabilidade

Outro ponto muito importante da Agrishow Amazonas, será a sustentabilidade, que vai muito além de proteger o meio ambiente. É a preservação da natureza associada ao crescimento econômico e social. E, por isso, a feira adotará hábitos saudáveis. Todo o lixo produzido no evento será separado e receberá o descarte corretamente, evitando a poluição dos solos e dos mananciais de água doce.

Por outro lado, a contrapartida do evento terá o plantio de 100 árvores em um ponto a ser escolhido pelo coordenador. Essas práticas mostram que o evento tem uma preocupação com o meio ambiente.





Programa-se

Agrishow Amazonas– 1ª Feira da Agricultura Familiar

Data: 21 a 24 de abril

Horário: 8h às 00h

Local: Centro Social Urbano (CSU), no bairro Parque Dez de Novembro, localizado à Avenida Perimetral, 22 - Parque Dez de Novembro

Entrada gratuita com 1kg de alimento não perecível.