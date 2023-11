Ex-militar do Amazonas morre ao ser atingido por míssel na Ucrânia

O brasileiro Júlio César Sales Soeiro, 23, natural de Rondônia, morreu após ser atingido por um míssil na Ucrânia, onde atuava como voluntário na guerra há mais de um ano. A irmã da vítima, Juliana Sales, confirmou o falecimento ao UOL.

O incidente ocorreu durante uma operação na região de Avdiivka na última terça-feira (14), onde Júlio César foi atingido junto a um grupo de militares. A situação na área foi descrita como "muito tensa" pela televisão estatal ucraniana na quinta-feira (16).

Os familiares foram informados da tragédia por um amigo de Júlio, que manteve contato com a família. Segundo Juliana, o amigo relatou que não sobrou nenhuma parte do corpo de seu irmão. Além de Júlio, um canadense e um norte-americano também perderam a vida, sendo que os corpos dos dois últimos foram recuperados, mas o de Júlio não.

Juliana destacou que até o momento não receberam assistência do governo brasileiro. O Itamaraty também não forneceu informações sobre a prestação de assistência consular.

O brasileiro, natural de Cacoal (RO), morava com a família em Machadinho D'Oeste (RO) antes de se mudar para o exterior. Antes de se voluntariar na Ucrânia, Júlio César serviu no Exército do Brasil, no Amazonas, por um ano e meio. Seu sonho de infância era ser um soldado, mas ele foi dispensado após servir como recruta na cidade de Humaitá.

Em 2022, Júlio decidiu buscar oportunidades militares na França, mas, após não obter sucesso, optou por se alistar voluntariamente na guerra da Ucrânia. Ele passou por treinamento com as forças de defesa ucranianas antes do trágico incidente. Juliana lamentou a falta de despedida e destacou que seu irmão morreu como um herói, ao sacrificar-se para salvar um amigo ferido em combate.

A cidade de Avdiivka, palco do conflito, é um dos pontos mais disputados na região, e os ataques intensificaram-se com uma nova ofensiva russa em outubro, visando cercar e reconquistar a cidade.