Ex expõe Silas Câmara após 33 anos de casamento: 'Quem tiver mulher ou marido, cuidado'

Por Portal Do Holanda

02/12/2025 20h16 — em
Amazonas


Foto: Reprodução/Instagram

O deputado federal e pastor Silas Câmara (Republicanos-AM) está no centro de um escândalo após ser alvo de uma série de acusações feitas pela ex-mulher, a deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos-AC). Os dois foram casados por 33 anos e se separaram em agosto de 2024, mas a gota d'água para a exposição da ex foi um vídeo em que ele aparece sem aliança.

Em um dos trechos mais polêmicos do desabafo publicado nas redes sociais, a ex-mulher afirmou: “Você precisa se tratar, deputado Silas Câmara. Infiel e desmoralizado. Quem tiver mulher ou marido, cuidado com o pastor gatinho.”  

Foto: Instagram @depantonialuciaCâmara, um dos fundadores da Frente Parlamentar Evangélica, foi chamado de “infiel e desmoralizado” nos posts da deputada. “Ele esqueceu os mandamentos de Deus”, escreveu Antônia.

Nas postagens, Antônia acusa o pastor de manter relações extraconjugais com pelo menos duas vereadoras casadas e de ter se afastado da família por quase um ano, período no qual, segundo ela, não visitou a filha nem os quatro netos. “Meus netos perceberam o abandono. Todos sofrem muito e três estão com psicólogo”, relatou, dizendo ainda que “vem sofrendo essas humilhações psicológicas”.

"Ele agora fez o rosto, implantou cabelos, tudo longe de mim. O homem está se achando sem aliança", acrescentou ela, publicando uma foto do deputado sem a joia de casamento. "Quando eu o vi sem aliança, me chamou muita atenção. Porque eu não fui acionada por nenhum advogado, eu não recebi nenhum comunicado de divórcio, e nem recebi nada. Então eu não acho justo ele fazer isso comigo. Ele está me chamando para briga, me convidando a ficar sabendo publicamente que ele não é mais o meu esposo. Agora eu estou pedindo que ele me mande o divórcio".

A deputada chegou a atualizar sua biografia no Instagram para incluir a frase “Traída por meu esposo, deputado federal e pastor Silas Câmara”, além de publicar um vídeo do ex-marido ao som de uma música tradicionalmente usada em casamentos.

Antônia afirma que Silas deu entrada em um divórcio litigioso sem qualquer conversa prévia. Ela conta que, após meses sem contato, o deputado teria aparecido apenas para levar os netos para comer um sanduíche. “Sem assunto e seco”, descreveu.

“Ele nos traiu como um garoto de 20 anos. Imagina um idoso de 64 anos que nem coração tem mais, mas usa marca-passo”, escreveu.

A deputada também mencionou comportamentos que considera incompatíveis com o ministério religioso do ex-marido, afirmando que ele mantinha “pitadas de cigarros eletrônicos escondido” em casa e insinuando uso de bebidas alcoólicas — um tema que já havia aparecido na crise do casal no ano anterior, quando ela chegou a alegar que sua conta havia sido invadida após postar uma crítica semelhante.

Até o momento, Silas Câmara não se manifestou sobre as acusações. Caso o parlamentar decida se pronunciar, o espaço permanece aberto.

ASSUNTOS: Amazonas

