Estudantes da Ufam vencem concurso internacional da Apple

Manaus/AM - As acadêmicas do curso de Design da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Jade Arruda, Isabelle Colares, Aryel Costa e Rayna Alencar foram premiadas na Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple 2023 (WWDC2023). Todos os anos, como preparação para a Conferência da Apple, jovens do mundo inteiro usam o Swift Playgrounds (programa) para demonstrar suas habilidades de programação.

As estudantes da Ufam passaram pelo desafio de criar apps que ajudam a resolver problemas no dia a dia. Elas estão entre os mais de 350 estudantes de 40 países e regiões que foram selecionados como vencedores do desafio de 2023.

Os prêmios como casacos, fones (AirPods Pro), pins e uma carta, foram entregues às vencedoras do concurso.