Enquanto registrava BO, mulher é presa suspeita de ordenar chacina na AM-010

Conforme o delegado Ericson Tavares, titular da unidade policial, Alzione tinha envolvimento com o tráfico de drogas e, juntamente com outro comparsa, Junior Lopes Feitosa, 24, ordenou a morte de Emerson Ferreira Torres, 23; Riza Pereira Lisboa, 16; Wiliane Barbosa Guimarães, 19; e Wilkson Wirlon Guimarães, 22, por dívidas relacionadas ao tráfico.

De acordo com informações da polícia, a mulher foi detida enquanto registrava um BO no 26º DIP, no bairro Santa Etelvina, na zona norte da capital. Quando o nome da suspeita foi verificado no sistema, foi descoberto o mandado de prisão em nome dela.

Manaus/AM - Alzione Lopes Feitosa, 40, foi presa enquanto registrava um Boletim de Ocorrência em uma delegacia em Manaus nesta quinta-feira (14). Segundo a polícia, a mulher é investigada por ordenar uma chacina que vitimou 4 pessoas em uma casa no Km 45 da rodovia estadual AM-010 no dia 25 de outubro de 2016.

