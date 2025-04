Encerramento da Páscoa atrai mais de 83 mil pessoas ao parque Gigantes da Floresta

Manaus/AM - O encerramento da “Páscoa na Floresta” aconteceu, neste domingo (20), no parque Gigantes da Floresta, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. A programação especial na Semana Santa reuniu um público rotativo de 83.634 pessoas, quebrando o recorde público do parque em um só dia, que era de 71 mil pessoas.

Com entrada gratuita, o evento teve uma programação repleta de apresentações culturais, brincadeiras temáticas e a participação especial do coelhinho da Páscoa.

A chegada do coelhinho da Páscoa gerou uma imensa comoção em toda a multidão que estava no parque Gigantes da Floresta. Uma grande parada foi realizada, com fanfarra para recepcionar o coelhinho que chegou em um carro alegórico. O evento ainda teve a presença do palhaço Lero Lero e show de Alexa Yngrid. As crianças de até 12 anos também receberam pulseiras para ganharem ovos de chocolate.