Em Manaus, Lula anuncia medidas para amenizar impactos da seca

Manaus/AM - Após visitas a comunidades dos municípios amazonenses de Manaquiri e Alvarães, o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT) anunciou diversas medidas de mitigação às secas na Amazônia – a pior estiagem enfrentada pela região em 45 anos.

As medidas incluem a assinatura de Termos de Contrato e o anúncio de investimentos de R$ 500 milhões em quatro obras de dragagens de manutenção nos rios Amazonas e Solimões para garantir a navegabilidade segura e o escoamento de insumos. Além disso, também foram disponibilizados, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 150 purificadores com capacidade para purificar cinco mil litros de água por dia à Defesa Civil do Estado do Amazonas.

Outro destaque do evento foram anúncios relacionados a investimentos e início de obras de recuperação da BR-319 para trechos que já possuem licenciamento ambiental.

O presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, destacou que o esforço empreendido pelo governo federal para visitar pequenas comunidades em municípios distantes demonstra claramente a proposta de governar para todos os brasileiros, em especial aqueles em situações mais precárias. “O Brasil tem um conjunto de pessoas que são invisíveis aos olhos da classe dirigente deste País. Vim aqui para mostrar que neste País ninguém será esquecido pela sua condição social”, afirmou o presidente Lula.

“A gente está aprendendo que não podemos mais deixar a desgraça acontecer para correr atrás. Estamos tomando consciência de que a questão climática não é mais uma coisa de estudante universitário, de ambientalista. O nosso objetivo é estabelecer as condições para ampliar e acelerar as políticas publicas a partir do Plano Nacional de Enfrentamento aos Riscos Climáticos Extremos. Nosso foco precisa ser a adaptação e a preparação para o enfrentamento desses fenômenos. Para isso, vamos estabelecer uma autoridade climática e um comitê técnico-científico que dê suporte e articule a implementação das ações do governo federal”, reforçou o presidente.

Reforçando o seu posicionamento, o presidente assinou durante o evento o decreto que dispõe sobre o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo e cria o Centro Integrado Multiagência de Coordenação Operacional Federal, que terá a função de monitorar e articular as ações de controle e combate aos incêndios florestais.