Dono de mala com 15 kg de droga é preso no aeroporto de Manaus

Por Portal Do Holanda

26/08/2025 13h40 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM- A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de 15 kg de maconha no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, na última quinta-feira. A droga estava escondida na bagagem de um passageiro que tinha como destino final a cidade de Guarulhos, em São Paulo.

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina, quando a equipe identificou, através do raio-x, imagens com características de material orgânico em formato de tabletes. Ao abrir a mala, os policiais confirmaram a presença da droga, que estava coberta por uma substância para tentar despistar o faro dos cães farejadores.

A equipe também descobriu que o passageiro já havia feito viagens anteriores com o mesmo padrão, o que levantou ainda mais suspeitas. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Superintendência da PF no Amazonas.

