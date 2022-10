Dnit apontou 'risco iminente' nove meses antes de pontes desabarem na BR-319

Manaus/AM - O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) apontou "situação calamitosa", com "riscos iminentes" os motoristas no trecho entre os kms 13, em Careiro, e 178,5, onde se dá o "fim da pavimentação" da BR-319 em uma portaria assinada no dia 28 de dezembro do ano passado e assinada pelo superintendente do órgão no Amazonas, Afonso Costa Lins Júnior.

No documento, o Dnit informa que "haja vista as condições em que se encontra a BR-319/AM, bem como os riscos iminentes aos quais se expõem os usuários que nela trafegam, devido à situação calamitosa de trafegabilidade no trecho mencionado".

Para solucionar o problema, o órgão contratou uma empresa paranaense, com dispensa de licitação, pelo valor de R$ 33,8 milhões para "serviços emergenciais de recuperação de erosões na rodovia", que incluía os kms 23 e 25, onde ficam as pontes que desabaram.

O Governo do Amazonas decretou situação de emergência para os municípios de Careiro, Careiro da Várzea e Manaquiri.

