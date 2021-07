Distrito Industrial recebe equipes para estudos urbanísticos de revitalização

Linhas de produção ditam o mundo feito de indústrias da Zona Franca de Manaus (ZFM) e essa visão inspira arquitetos, engenheiros e equipe técnica da Prefeitura de Manaus, para projetar o “Distrito Turístico”, que foi tema durante reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS), nesta semana.

Em parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), a Prefeitura de Manaus está se debruçando em estudos e conceitos, a fim de proporcionar melhorias para a capital amazonense, indo além da pavimentação das vias do Distrito Industrial, na zona Sul, e pensando no bairro como atração turística, social e cultural.

Nesta sexta-feira, 2/7, equipes do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), do Conselho Municipal de Gestão Estratégicas (CMGE) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) estiveram visitando várias áreas do Distrito, para dar continuidade aos estudos para requalificação do setor.

Obras

Conforme o prefeito David Almeida, em menos de três meses, as obras do Distrito estarão concluídas com a pavimentação das ruas, revitalização e paisagismo. Também estão previstas ações de embelezamento da área com um portal de entrada, recuperação do calçadão da Suframa e a criação do Museu da Zona Franca, que está incluído no programa “Mais Manaus”.

O programa "Mais Manaus", lançado pelo prefeito David Almeida no dia 17∕6, contempla a construção do Museu da Zona Franca de Manaus, a revitalização urbanística do polo industrial, com ações de paisagismo e urbanismo e outros projetos urbanísticos que tornarão o espaço um importante centro turístico.

O prefeito destacou, ainda, os projetos da Prefeitura de Manaus para o Distrito Industrial, com instalações referentes à infraestrutura e à limpeza urbana, para garantir a manutenção dos espaços.