Destaque nacional: Polícia Civil causa prejuízo de R$ 61 milhões ao crime organizado no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) foi destaque nacional no combate ao crime organizado, registrando um prejuízo recorde de R$ 61 milhões às organizações criminosas. Os números fazem parte da Operação Renorcrim, deflagrada em todo o Brasil, e são reflexos das investigações do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e dos investimentos do Governo do Estado em enfrentamento ao crime, incluindo tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O governador Wilson Lima destacou que esse é o maior prejuízo ao crime organizado causado em todo o Brasil na Operação Renorcrim, incluindo apreensão de drogas, bloqueio de bens e bloqueio de valores.

“Esse é um trabalho difícil, um trabalho árduo, porque enquanto houver gente comprando droga, vai haver a atuação do traficante. Mas aqui nós vamos continuar fortalecendo as nossas instituições, as nossas Forças de Segurança, porque dia ruim para o crime organizado é dia bom para o povo do Amazonas", afirmou o governador.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, disse que o prejuízo total de R$ 61 milhões decorre de bens apreendidos e de cautelares para bloqueios de contas bancárias e mencionou que esses resultados são frutos dos investimentos do Governo do Amazonas para garantir a segurança da população.

“A PC-AM alcançou o melhor desempenho dentre as Polícias Civil do Brasil na Operação Renorcrim. Isso se deve a todos os investimentos que são feitos na instituição por meio da gestão do governador Wilson Lima e ao apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em nossas ações”, disse o delegado-geral.

O delegado Mário Paulo, diretor do DRCO, destacou que a participação do Departamento na Operação Renorcrim resultou nas apreensões de R$ 5 milhões em drogas e R$ 2 milhões em veículos, além do requerimento do bloqueio judicial de mais de R$ 54 milhões de contas bancárias relacionadas aos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

“Esse impacto financeiro ao crime organizado é um reflexo das ações de enfrentamento às organizações criminosas que o DRCO desempenha para garantir bons frutos à segurança pública do Estado, enfraquecendo a estrutura econômica das organizações e contribuindo para a redução da criminalidade”, disse o delegado.