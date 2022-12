Bebê desaparece e outra fica ferida em acidente com barco no Amazonas

O acidente ocorreu por volta das 9h, no Rio Amazonas, bem perto da Vila Amazônia. Com o impacto, as vítimas foram lançadas na água, e a menina de 5 meses acabou desaparecendo.

Manaus/AM – Um bebê de 5 meses desapareceu e outra de seis meses ficou ferida, juntamente com uma jovem de 18 anos, identificada como Aidra de Souza Freitas, após a lancha Princesa Juliana, em que elas estavam, ser atingida por uma balsa na manhã deste domingo (11), nas proximidades do município de Paraná dos Ramos, nas proximidades de Parintins.

