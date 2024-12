Corpos de piloto e passageiro de avião que caiu em Manicoré são levados para hospital

Manaus/AM - Os corpos do piloto Rodrigo Boer e do passageiro Breno Braga Leite, vítimas do acidente aéreo ocorrido em Manicoré, no Amazonas, chegaram ao hospital do município na noite desta quarta-feira (25). Os destroços da aeronave de pequeno porte, que estava desaparecida desde a última sexta-feira (20), foram localizados pela manhã.

Os corpos das duas vítimas foram encontrados em meio aos destroços do avião, registrado sob a matrícula PT-JCZ, a aproximadamente dois quilômetros da Comunidade Bom Jesus, na estrada Igarapé Grande, em uma área de difícil acesso. A localização em área remota dificultou as buscas e o resgate.

O pai de Rodrigo está no município e agradeceu as Forças de Segurança e os mateiros que ajudaram nas buscas pelos corpos.

Confira nora do Governo:

O Governo do Amazonas informa que equipes da Polícia Civil (PC-AM), Polícia Militar (PM-AM), Corpo de Bombeiros (CBMA) e brigadistas do município de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), localizaram os corpos de Breno Braga Leite e Rodrigo Boer Machado, de 28 e 29 anos, respectivamente, vítimas da queda de uma aeronave, ocorrida na sexta-feira (20/12), em uma comunidade do município.

Os corpos foram encontrados em uma área de mata, entre os destroços do avião, e foram levados ao hospital da cidade, para a realização do trabalho de identificação. A investigação das causas do acidente será conduzida pelo Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa).