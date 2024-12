Saiba quem são as vítimas identificadas no acidente com avião em Manicoré

Manaus/AM - A confirmação da localização dos destroços do avião em Manicoré, no Amazonas, trouxe um triste desfecho para a busca que mobilizou equipes de resgate por dias. A tragédia vitimou o piloto Rodrigo Boer Machado, de 29 anos, e o passageiro Breno Braga Leite.

Segundo a família, Rodrigo, que era natural de Fernandópolis (SP), mas morava em São José do Rio Preto (SP), viajou para o Amazonas a trabalho, mas os detalhes da atividade não foram divulgados. Apenas se sabia que ele partiria de Porto Velho (RO) com destino a Manaus (AM).

O último contato com a família ocorreu pouco antes da decolagem, na sexta-feira (20).

Até o momento, as informações sobre Breno Braga Leite são escassas. Sabe-se apenas que ele era passageiro do voo e seria um empresário do ramo de calçados. Mais detalhes sobre sua identidade, origem e o motivo da viagem ainda não foram divulgados.

A aeronave de pequeno porte, de matrícula PT-JCZ, desapareceu na sexta-feira (20) em Manicoré, no interior do Amazonas. As buscas, lideradas pela Força Aérea Brasileira (FAB) com o apoio de outras forças de segurança, se concentraram em uma vasta área de floresta. A falta de plano de voo registrado e a ausência de detecção por radares dificultaram o trabalho inicial de rastreamento.

A localização dos destroços na quarta-feira (25) confirmou o pior. A tragédia interrompeu a vida de Rodrigo, um jovem piloto que buscava trabalho na região, e de Breno, sobre quem ainda se busca mais informações.

As autoridades competentes devem continuar as investigações para determinar as causas do acidente. A apuração deve levar em conta as informações sobre a ausência de plano de voo, a rota seguida pelo piloto com base nos dados do GPS, as condições climáticas no momento do voo e as condições da aeronave.