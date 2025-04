Pajé é afastado do Boi Garanhão ser preso suspeito de roubo à casa de vereador em Manaus

Segundo a polícia, os suspeitos teriam arrombado a residência do político e furtado um cofre que continha ao menos R$ 130 mil e quatro armas. A investigação segue em curso e apura a suposta participação de um terceiro homem que também é integrante do mesmo grupo de boi que Gabriel.

O apresentador de boi-bumbá Garanhão, Gabriel Ferreira Barbosa, e o pajé Vitor Teixeira dos Santos, foram presos suspeitos de participarem do roubo à casa do vereador Rosinaldo Bual, em Manaus.

Manaus/AM - O pajé Vitor Santos foi afastado do Boi Garanhão, nesta terça-feira (29), após ele ser preso por suspeita de envolvimento ao roubo de R$ 130 mil e armas da casa do vereador Rosinal Bual (Agir). O crime ocorreu na quinta-feira (24) e a prisão de 4 suspeitos, entre eles o pajé e Gabriel Barbosa, ex-apresentador do bumbá, ocorreu na sexta (25).

