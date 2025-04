Prefeitura de Manaus anuncia pagamento do 14º salário para servidores da rede municipal de ensino

Manaus/AM - A prefeitura de Manaus anunciou, nesta terça-feira (29), o pagamento do 14° salário para 1.842 servidores de 62 escolas da rede municipal de ensino, infantil e fundamental, da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O pagamento será feito nesta quarta-feira (30). De acordo com a prefeitura, as 62 escolas selecionadas atingiram as metas estabelecidas pela Semed para recebimento do 14º salário, considerando desempenho nos âmbitos pedagógico e administrativo, conforme metas previstas em decreto assinado em março de 2024.

"Estou aqui junto do professor Junior Mar, secretário de Educação, e toda sua equipe, anunciando para os 1.842 servidores de 62 escolas da Semed, que vão receber o 14º salário. Já cai na conta amanhã. Esses servidores atingiram as metas e pelo mérito serão remunerados amanhã já com o 14º salário. É a boa notícia do dia", disse o prefeito David Almeida.

Além do 14º salário, a prefeitura também vai realizar nesta quarta-feira o pagamento do 15° salário para servidores do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Professora Santina Castro.

“Os servidores contemplados na fase do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais desempenharam papel fundamental na elevação dos índices de desempenho educacional, notadamente no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da Semed. Atualmente, Manaus ocupa a 6ª posição no ranking do Ideb, entre as capitais, nos Anos Iniciais, e a 5ª posição nos Anos Finais.", diz a prefeitura.

As metas e requisitos para pagamento do 14º e 15° salários aos profissionais da Semed foram estabelecidos no Decreto n° 5.855, de 22 de março de 2024.