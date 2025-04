’Sunset do Trabalhador’ acontece a partir desta quarta na Ponta Negra

Manaus/AM - A partir desta quarta-feira (30) e quinta (1°/5), será realizada o “Sunset do Trabalhador” na orla do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. A programação inclui uma série de shows e atividades esportivas.

Nesta quarta-feira (30), a programação acontece na Casa de Praia Zezinho Corrêa a partir das 17h, com apresentação de DJs, e na sequência o show do cantor Mikael e banda, além de muito brega rock ao som de banda Chora Cachorro.

Já na quinta-feira (1°/5), as atividades começam a partir das 16h, no calçadão da Ponta Negra, em parceria com a Fundação Manaus Esporte (FME), com aulão de ritmos e torneios de beach tennis e vôlei nas quadras de areia. Já na Casa de Praia Zezinho Corrêa, a partir das 17h, será realizada uma apresentação especial dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso. E, para encerrar a programação, o cantor Uendel Pinheiro agita o público no Anfiteatro da Ponta Negra, com convidados regionais e nacionais.

Durante todo o evento, a Feira do Empreendedor estará com exposição de produtos de 40 artesãos dos mais diversos segmentos da economia criativa. Além disso, a orla da Ponta Negra contará com a Faixa Liberada, proporcionando mais espaço para práticas esportivas e lazer em família.