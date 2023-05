Corpo de turista que desapareceu durante pesca esportiva é encontrado em rio no Amazonas

Manaus/AM - O corpo do turista José Paulo Anholete, de 60 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (30) por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O advogado natural do Espírito Santo estava desaparecido desde domingo (28), após o bote em que estava virar durante uma pesca esportiva no Rio Acari, no município de Novo Aripuanã.

“Enviamos, nas primeiras horas de segunda-feira, nossa equipe de mergulhadores da capital para realizar as buscas, e foram feitos mergulhos por mais de 13 horas no primeiro dia. Hoje, nossos bombeiros encontraram o corpo a cerca de dez quilômetros do local do naufrágio, ou seja, nós fizemos uma área muito extensa de buscas para localizar o mais rápido possível”, informou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz.

O corpo do turista será transportado para Manaus, onde será entregue para a equipe do Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, será feito o translado para o estado do Espírito Santo.