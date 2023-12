Confira situação das calhas dos rios neste domingo no Amazonas

Manaus/AM - O Comitê de Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental, divulgou, neste domingo (3), o boletim com informações atualizadas sobre a estiagem no estado. Nos últimos dias, o nível do Rio Negro, em Manaus, subiu 48 cm.

Todos os 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência. Segundo dados da Defesa Civil, o Amazonas tem 599 mil pessoas afetadas até o momento pela seca severa, ou 150 mil famílias.

Calha do Negro

No alto Rio Negro, em Santa Izabel do Rio Negro, entre 27 e 30 de novembro, subiu 16 centímetros (cm), na porção média da calha. No município de Barcelos, foi registrada uma descida de 5 cm, e em Manaus, nos últimos dias, houve uma elevação de 48 cm.

Calha do Juruá

A estação de referência no rio Juruá, situada em Itamarati, desceu 21 cm. Na região mais próximo à nascente da calha, Guajará (Cruzeiro do Sul), nos últimos cinco dias, subiu 1,03 m e Ipixuna desceu 33 cm, entre os dias 27 e 29 de novembro, devido à oscilação esperada entre as transições de estações.

Calha do Purus

A estação de referência da calha do Purus, localizada próximo à foz do rio, no município de Beruri, registrou uma elevação de 52 cm, o que é esperado no momento.

Calha do Madeira

A estação de referência da calha do Madeira, localizada no município de Humaitá, registrou uma oscilação em seu nível nos últimos cinco dias, subiu 85 cm.

Calha do Solimões

A estação de referência em Tabatinga desceu 10 cm em seu nível; em Fonte Boa, registrou elevação de 41 cm, nos últimos cinco dias. E na região próximo à foz da calha, em Manacapuru, foi registrada elevação de 42 cm nos últimos cinco dias.

Calha do Amazonas

Em Itacoatiara, o nível do rio subiu nos últimos dias, registrando elevação de 41 cm.

O número de pessoas e famílias afetadas pela estiagem no estado é dinâmico e baseia-se nas informações disponibilizadas pelos municípios que alimentam o S2iD - Sistema Integrado de Informações sobre Desastres da Defesa Civil.