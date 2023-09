Combate ao capacitismo e etarismo é debatido na Defensoria Pública

Uma série de palestras sobre o combate ao capacitismo e etarismo virtual reuniu a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no auditório da sede do órgão nesta quarta-feira (20).

O evento, que contou com a participação do público interno e externo, teve como tema “PCD e Vulnerabilidades Digitais” e debateu questões relacionadas à inclusão digital e direitos fundamentais de pessoas com deficiência, faz alusão ao 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Um dos palestrantes, professor doutor da UFMG Fábio Queiroz, que falou sobre “A Autonomia e proteção das pessoas com deficiência e novas Tecnologias Assistivas e Acessíveis”, destacou as formas práticas de proteger PCD que estão inseridos no ambiente digital.

“Essas pessoas estão submetidas a vários riscos nesse meio, é o que marca de sua vulnerabilidade, portanto é preciso refletir sobre esse tema e trazer condições para uma autonomia digital mais segura desses grupos”, ressaltou.

Já a professora doutora da UFMG Mariana Lara, que teve como tema “Tecnologias Assistivas e Acessíveis”, afirmou que o objetivo era falar sobre as novas tecnologias e como elas podem ser pensadas para trazer acessibilidade para todas as pessoas, inclusive as que possuem vulnerabilidades, rompendo as barreiras que elas enfrentam no dia a dia.

Capacitismo é o preconceito e a discriminação que a pessoa com deficiência vive na sociedade por ter sua existência relacionada à incapacidade e inferioridade e etarismo é discriminação e preconceito baseados na idade, geralmente das gerações mais novas em relação às mais velhas.

O coordenador do evento, responsável pelo projeto Defensoria Digital, defensor Marcelo Pinheiro, afirmou a necessidade desse tipo de encontro para trazer luz às discussões sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência ao mundo virtual.

Para ele, os temas trazidos pelos palestrantes, ainda pouco tratados, vão se refletir muito na atuação da Defensoria e trazer bons impactos nessa população que ainda é tão invisibilizada pela sociedade.