Com 116 vagas, prefeitura divulga edital de processo seletivo no Amazonas

Manaus/AM - O edital de processo seletivo voltado para contratação temporária de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias foi divulgado pela Prefeitura de Nova Olinda do Norte, nesta segunda-feira (23), com 116 vagas abertas. No total, são 111 vagas para agente comunitário de saúde e 5 vagas para agente de combate às endemias, com remuneração de R$ 2,4 mil para as duas funções.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá dirigir-se ao CAPS de Nova Olinda do Norte, localizado na Av. Projetada, S/N, bairro da UEA, no período compreendido entre os dias 01 à 10 de fevereiro, no horário de 7h às 11h e das 13h às 17h.

Após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá conferir as informações e anexar os documentos pessoais e comprobatórios das exigências do edital, bem como comprovação de títulos (se houver). Não será cobrada taxa de inscrição.

Confira o edital: