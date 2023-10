Cidade do Amazonas decreta luto após morte de habitantes em queda de avião

O Governo do Acre informou que dez passageiros, sendo nove adultos e uma bebê, e dois tripulantes, piloto e copiloto, que estavam à bordo da aeronave não resistiram ao grave acidente e morreram no local.

Manaus/AM - Após a queda de um avião no Acre com passageiros do município de Envira, no Amazonas, a cidade amazonense decretou luto oficial de três dias. Quatro habitantes estavam na aeronave e morrerem em Rio Branco, no Acre, neste domingo (29). O decreto de luto oficial foi assinado pelo prefeito Paulo Ruan

