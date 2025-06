Cheia 2025: Defesa Civil alerta para risco de inundação em Manaus

A orientação da Defesa Civil é que a população siga o plano de contingência e acione o órgão em casos de emergência por meio do 199 e também dos bombeiros através do telefone 193.

Na última semana, a lista de municípios em situação de emergência no estado subiu para 36, o que afeta a vida de mais de 343 mil pessoas. Anori, Boa Vista do Ramos, Itaquatiara e Caapiranga entraram recentemente nesta lista.

Manaus/AM- A Defesa Civil do Amazonas emitiu um alerta de inundação para Manaus na manhã desta segunda-feira (9). Segundo o órgão, o risco é justificado por conta da cota do Rio Negro e seus afluentes.

