Candidatos enfrentam segundo dia Enem neste domingo no Amazonas

Manaus/AM - Candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), enfrentam neste domingo (12), o segundo dia de provas no Amazonas. Nesta etapa, testam seu conhecimentos em 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.

As provas começam a ser aplicadas às 12h30 (no horário de Manaus), mas os portões abrem às 11h e fecham, pontualmente às 12h. Vale destacar que os candidatos precisam apresentar documento de identificação com foto no local de prova.

O Enem 2023 teve início no último domingo (5), e encerra hoje. No Amazonas, mais de 92 mil pessoas se inscreveram, contudo, aproximadamente 40.480 deixaram de comparecer na primeira etapa. O número representa 44% de faltosos, o maior índice do país.