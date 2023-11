Campanha de incentivo à conversão de veículos para GNV é lançada no Amazonas

Manaus/AM - O Governo do Estado, por meio da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), realizou nesta quarta-feira (29), o lançamento da nova Campanha “Faça a Conta. Use GNV!”. Nesta quarta edição, o investimento total é de R$ 1,2 milhão, um aumento de 20% em relação à edição anterior, com a concessão de 300 benefícios, no valor de R$ 4 mil.

O público-alvo são proprietários de veículos automotores (pessoas físicas ou jurídicas) que cumpram os requisitos estabelecidos no regulamento. A inscrição pode ser feita no site: usegnv.cigas-am.com.br.

Na edição passada, foram disponibilizados 250 bônus. A iniciativa visa fomentar o crescimento do mercado de gás natural veicular (GNV), no estado, por meio do incentivo ao aumento da frota de veículos movidos pelo combustível, além de ratificar o compromisso do Executivo Estadual com a questão ambiental, uma vez que o GNV possui menor índice de poluentes.

O objetivo é incentivar o mercado de GNV por meio da concessão de benefícios por vínculo adaptado em oficina credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para utilização do GNV ou carro zero quilômetro com kit GNV original de fábrica. O período de vigência da campanha é de 12 meses, sendo de 29 de novembro de 2023 a 29 de novembro de 2024, ou até o alcance dos 300 beneficiados.

O diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), João Rufino Júnior, destacou a importância da campanha para a economia local. O titular da Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás (Semig), Ronney Peixoto, destacou que o benefício da concessão dos bônus deve ajudar quem utiliza os veículos a trabalho no dia a dia.

Critérios

Os principais critérios para participar da campanha são: carros de passeios convertidos para utilização de GNV, desde que a conversão seja realizada dentro do período de vigência da campanha, podendo ser kit original de fábrica ou requalificado conforme critérios do Inmetro, ou veículos com kit GNV original de fábrica que tenha sido adquirido durante a vigência da campanha. Assim como utilização do kit de 5ª geração ou superior e apresentação da documentação do veículo convertido totalmente regularizado.

Operação no estado

A Cigás tem 12 anos de operação comercial no Amazonas, e já fez investimentos de R$ 871,6 milhões, até outubro de 2023. Nesse período, foram implantados 275 quilômetros de rede de gasoduto. A meta da Cigás é superar a marca de 28 mil unidades consumidoras contratadas até 2027.