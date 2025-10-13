   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Caminhão desgovernado capota na Avenida Cosme Ferreira

Por Portal Do Holanda

13/10/2025 20h16 — em
Amazonas


Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

Manaus/AM- Um veículo de distribuição, ocupado por três pessoas, capotou na Avenida Cosme Ferreira, em frente à Feira do Coroado, na noite desta segunda-feira (13). Segundo o relato de um dos ocupantes, um jovem de 21 anos que preferiu não se identificar, o motorista perdeu o controle do veículo após uma falha no sistema de freios.

O acidente ocorreu momentos depois que a equipe, composta pelo motorista e dois ajudantes, havia carregado o carro com mercadorias – incluindo caixas de cerveja e refrigerante – e se dirigia a outro ponto de entrega.

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

De acordo com o depoimento, o motorista teria alertado os demais ocupantes sobre a falha iminente: "Olha, perdi o freio. Se preparem". Em uma tentativa de evitar uma colisão mais grave, ele direcionou o veículo para o canteiro central da avenida. A manobra resultou no capotamento do carro, cuja marca no asfalto evidenciou a violência do impacto.

Apesar da gravidade do capotamento, os três ocupantes — o motorista e os dois ajudantes — saíram do veículo sem ferimentos graves visíveis. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e estiveram no local para prestar socorro.

