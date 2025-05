Caçador passa 50 dias perdido em floresta e é resgatado vivo no Amazonas

O desaparecimento ocorreu em 7 de abril, quando o caçador entrou na mata junto com os irmãos para caçar, mas acabou se desencontrando do grupo e não conseguiu retornar.

Manaus/AM - Magnilson da Silva Araújo, de 33 anos, foi localizado com vida na manhã desta quarta-feira (28), após passar mais de 50 dias desaparecido em uma área de floresta no Ramal do Tumbira, situado no km 44 da rodovia AM-352, entre os municípios de Manacapuru e Novo Airão.

