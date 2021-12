Amazonino lidera em pesquisa eleitoral para governador nas eleições de 2022

Manaus/AM - Pesquisa de intenção de votos realizada pela empresa Perspectiva Mercado e Opinião mostra Amazonino Mendes com 28,5% de votos contra 20,2% de Eduardo Braga na preferência dos eleitores . Os números foram divulgados nesta segunda-feira (27). Na terceira colocação aparece Wilson Lima com 17,0%, seguido de Ricardo Nicolau com 8,9% e Carol Braz com 3,2%. A pesquisa realizada entre 14 e 22 de dezembro mostra ainda que 16,0% não sabem em quem votar 6,3% estão indecisos. Os dados foram coletados de 3.600 entrevistados, sendo 1.990 de Manaus e 1.610 do interior do Amazonas. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 2,0%, para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95%. A distribuição da amostra pela variável gênero foi de 51,9% do sexo feminino e 48,1% do masculino. Quanto à variável idade, a distribuição foi a seguinte: 17,7% (16-24 anos), 24,3% (25-34 anos), 22,7% (35-44 anos) e 35,4% (acima de 45 anos). No que se refere escolaridade a pesquisa foi dividida em três grupos: 16,4% (analfabeto, lê̂e escreve, ensino fundamental incompleto e completo), 58,1% (ensino médio incompleto e completo) e 25,6% (ensino superior incompleto e completo). Clique para baixar arquivo





Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.